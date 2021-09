Zenit, Azmoun: “Mi voleva la Roma ma andrò via da svincolato”

Il calciatore iraniano ha un contratto fino al 2022 con lo Zenit

L'attaccante iraniano Serdar Azmoun classe '95, che ha realizzato 53 gol e 19 assist in 84 presenze con lo Zenit San Pietroburgo, piaceva molto a José Mourinho che lo considerava il rinforzo ideale per il suo reparto offensivo. Il calciatore ha parlato delle offerte che ha ricevuto, nonché che se lascerà la squadra russa in futuro: “Non ho mai detto che sarei andato via da qui. Quando il Lione ha fatto la prima offerta, lo Zenit l'ha subito rifiutata. Ho un contratto, anche se volessi andarmene, il club non lo permetterebbe. Sono stati i media a mettermi fuori dallo Zenit. Io non ho detto niente. Ogni volta che mi svegliavo, mi trovavo in un club diverso. Ho ricevuto offerte da Lione, Roma, Bayer e Tottenham che sono state respinte. Quest'anno non vado da nessuna parte, ma il mio contratto scadrà a giugno 2022 e allora andrò via da svincolato"riporta Footballi.net.