Zenit, Azmoun non vuole uscire dal campo: Dzyuba lo afferra e…lo accompagna fuori in braccio

Episodio piuttosto curioso avvenuto durante il match tra Zenit San Pietroburgo e Arsenal Tula. Protagonisti i padroni di casa ed in particolare Sardar Azmoun e Artëm Dzyuba.

Al 75′ della partita, con il risultato in bilico sul 2-1, l’allenatore dello Zenit, Semak, ha chiamato un cambio. Fuori Azmoun, dentro Erokhin. L’attaccante iraniano, però, non è sembrato troppo favorevole alla decisione del proprio mister, tanto da ignorare, almeno all’inizio, le indicazioni che stavano arrivando anche dal direttore di gara. Ecco allora che il compagno di squadra Dzyuba ci ha messo una pezza ed è intervenuto.

Vedendo Azmoun che tardava ad uscire dal campo, Dzyuba, che vanta una stazza non indifferente, lo ha letteralmente preso in braccio e lo ha invitato ad uscire spostandolo fisicamente da una parte all’altra. A quel punto, forse anche intimidito dal compagno, Azmoun è uscito dal campo. Nei minuti finali è arrivato il gol della sicurezza per lo Zenit che ha vinto 3-1.