Zenit, calvario Malcom: “Ho un infortunio molto delicato. Un giorno sto bene, quello dopo…”

Sembrava poter essere un grande colpo per lo Zenit San Pietroburgo, ma fino ad ora Malcom, ex esterno del Barcellona, ha giocato appena 64 minuti con la maglia del club russo. Arrivato per la cifra monstre di 40 milioni di euro, il brasiliano, già messo in discussione al suo arrivo dai tifosi, è stato alle prese con dei problemi fisici che lo stanno tenendo fuori dal terreno di gioco.

Parlando ai canali ufficiali del club, il classe 1997 ha voluto fare chiarezza sulle proprie condizioni, ammettendo di soffrire di un problema fisico piuttosto fastidioso.

DELICATO – “Ho un infortunio molto delicato e sensibile: sento dolore per uno o due giorni e poi non sento più nulla, ma quando calcio con maggiore forza mi ritorna il dolore. Devo fare molta palestra per rinforzarmi”, ha detto Malcom che poi lancia un messaggio ai tifosi: “I tifosi del club non devono preoccuparsi. Il mio recupero sta procedendo bene e in maniera rapida, e tornerò a giocare nel miglior modo possibile per dar loro delle gioie”.