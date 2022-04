Zenit campione di Russia con tre turni di anticipo

La squadra di San Pietroburgo ha messo in bacheca l'ottavo titolo della sua storia

Lo Zenit ha vinto il campionato russo dopo aver battuto per 3-1 il Lokomotiv Mosca, match della 27a giornata. La squadra di San Pietroburgo ha festeggiato con tre turni ancora da giocare della Russian Premer League con 61 punti in classifica. Al secondo posto c'è la Dinamo Mosca che con 52 punti potrebbe teoricamente raggiungere lo Zenit ma la squadra capitolina ha lo svantaggio negli scontri diretti. Per lo Zenit è l'ottavo titolo nazionale e il quarto consecutivo.