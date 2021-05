Zenit campione di Russia e Dzyuba sale sul palco… vestito da Deadpool

L'attaccante ha alzato la coppa della vittoria vestito come il personaggio Marvel

Giornata di verdetti quella appena trascorsa. Vittoria dello scudetto in Italia per l'Inter, successo anche per gli olandesi dell'Ajax e, per non farsi mancare nulla anche quello dello Zenit San Pietroburgo in Russia. Proprio quest'ultimo traguardo non è passato inosservato sui social e il merito è non solo del 6-1 rifilato dai russi alla Lokomotiv Mosca, ma per i festeggiamenti successivi ed in particolare quelli dell'attaccante Artem Dzyuba.