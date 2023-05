Zenit campione di Russia, le congratulazioni di Criscito e Marchisio

Domenico Criscito e Claudio Marchisio, ex calciatori dello Zenit, si sono congratulati con la squadra di San Pietroburgo per la vittoria del campionato russo 2022/2023. Entrambi i giocatori hanno lasciato un messaggio sotto il post dello Zenit sui social network. "Congratulazioni Zenit. Il miglior club in Russia", ha scritto l'ex difensore del San Pietroburgo Crisito. Marchisio ha lasciato un commento più sintetico: "Complimenti, Zenit!" Criscito ha giocato 224 partite con lo Zenit, segnando 20 gol e fornendo 29 assist. Con i pietroburghesi, il calciatore del Genoa ha vinto cinque trofei, diventando due volte campione di Russia. Per Marchisio, lo Zenit è stato l'ultimo club della sua carriera professionistica. L'ex centrocampista ha giocato 15 partite, segnando due gol.