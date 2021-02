Zenit, che sorpresa in ritiro a Dubai: con la squadra c’è… Will Smith

Sorpresa nel ritiro dello Zenit San Pietroburgo. La squadra russa si sta preparando al caldo di Dubai dimenticando per qualche tempo le rigide temperature in Patria. Prima di disputare le sfide ufficiali tra Coppa di Russia e campionato, il club in cui militano importanti calciatori come Dziuba e Lovren, ha deciso di allenarsi in una meta decisamente più esotica e… frequentata anche da diversi Vip.

Ed è proprio in tal senso che fa sorridere l’ospite speciale avuto dalla squadra nelle scorse ore. Come mostrato dallo stesso Zenit su Twitter, ecco il noto attore americano Will Smith tra i giocatori per una sessione di allenamento. Non è dato sapere se si sia allenato davvero con il gruppo ma sicuramente gli ha fatto visita e, a giudicare dai sorrisi, è stata anche molto gradita.