Zenit, i festeggiamenti si fanno in grande: i best moments della stagione proiettati sul Palace Bridge

Bisognava trovare un modo per festeggiare al meglio la stagione. Ecco che lo Zenit San Pietroburgo ha deciso di fare le cose in grande. Dopo aver vinto il campionato e anche la Coppa di Russia, la società ha messo in scena uno spettacolo memorabile per tutti gli appassionati, non solo tifosi del club russo. I best moments del 2019-2020 sono stati proiettati sul Palace Bridge della città.

Zenit: scenario mozzafiato a San Pietroburgo

Non è la prima occasione in cui il club regala spettacoli fuori dal comune. E anche in questa stagione lo Zenit San Pietroburgo non è voluto essere da meno. Bisognava, inoltre, porre rimedio alla “brutta figura” fatta sul campo al momento della premiazione della Coppa di Russia quando, Ivanovic si era fatto scappare il trofeo di mano rompendolo.

E allora, questa volta è stato il Palace Bridge di San Pietroburgo a regalare sensazioni ed emozioni uniche. I momenti più belli della stagione sono stati proiettati sul ponte. Il cammino per il sesto titolo di Russia e per la Coppa sono comparsi sulla struttura creando un effetto unico e suggestivo. Le immagini condivise sui social dal club danno l’idea di quello che è stato un vero e proprio spettacolo notturno. Complimenti allo Zenit.

