Zenit, la confessione shock di Mammana: “Dopo la morte di mio padre pensai al suicidio”

Dichiarazioni shock, quelle rilasciate dal difensore dello Zenit San Pietroburgo Emanuel Mammana a Olé e riportate da TMW. L’argentino ha infatti affermato di aver pensato al suicidio dopo la morte del padre.

DOLORE – “Quando ho perso mio padre ho pensato di mollare tutto, avevo già perso mia madre. Pensai di lasciare il calcio e di suicidarmi: l’ho pensato due volte. E’ stata davvero molto dura, sono stati due-tre mesi che mi sono costati tantissimo. Malgrado il dolore, però, sono riuscito ad uscirne. Il River Plate mi ha aiutato molto, poi mi sono reso conto che in famiglia avevano lottato tanto per farmi raggiungere il mio obiettivo, non potevo mollare tutto. Dovevo realizzare il sogno di mio padre: esordire in Primera”.