Zenit, Malcom: “Qui facciamo doppie sedute di allenamento, al Barcellona invece…”

L’esperienza di Malcom al Barcellona è durata solamente pochi mesi. Arrivato ai blaugrana il 24 luglio 2018, il brasiliano è passato il 2 agosto dell’anno successivo ai russi dello Zenit San Pietroburgo, andando alla ricerca di quella continuità che gli era mancata in terra spagnola. Il giocatore, ai microfoni di Ser Catalunya, è tornato in queste ore sulla sua avventura al Barça. Queste le sue parole raccolte da AS: “Adesso, allo Zenit, ci stiamo allenando con Zoom per tenerci in forma, qui facciamo una doppia sessione di allenamenti. Al Barcellona, invece, ci allenavamo per 40-50 minuti: mi sono infortunato per questo…”, ha affermato con una risata.

L’AMBIZIONE DI MALCOM: “VOGLIO MOSTRARE ALLO ZENIT CIO’ CHE HO IMPARATO DA MESSI…”