Zenit, Meira: “Spalletti non è un bravo motivatore e faceva discriminazioni”

L'ex difensore dello Zenit Fernando Meira ha parlato dell'allenatore italiano Luciano Spalletti che vinse due campionati in Russia con il club di San Pietroburgo. “Spalletti è molto bravo nell'analisi dell'analisi della partita, legge incredibilmente bene i movimenti, sente l'avversario. E ha anche una sua idea di gioco, che abbiamo adottato tutti allo Zenit -riporta Championat.com-. Tutto quello che si faceva in campo era subordinato alle idee di Spalletti. Però aveva un difetto: trattava i russi meglio dei calciatori stranieri. L'allenatore deve trattare tutti allo stesso modo: russi, portoghesi, cinesi... Se il rispetto o l'atteggiamento nei confronti dei giocatori è diverso i calciatori lo capiscono. Non è uno di quegli allenatori che usa toni forti durante i discorsi e quindi motivano i giocatori".