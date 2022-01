Zenit, tecnico Semak gela la Juventus: “Azmoun ha deciso di rimanere”

Le parole del tecnico dello Zenit bloccano la trattativa

L'allenatore dello Zenit Sergei Semak ha dichiarato che l'attaccante Serdar Azmun vuole finire la stagione attuale nel club di San Pietroburgo. E' dunque chiara la volontà del giocatore di andare via in estate a parametro zero. Il contratto del 27enne attaccante iraniano con il club di San Pietroburgo infatti terminerà a giugno 2022. La Juventus che è molto interessata ad Azmoun non potrà averlo in questa sessione di mercato invernale ma almeno potrà tesserarlo senza pagare nulla allo Zenit. “La situazione con Azmun è semplice e chiara. Serdar vuole finire la stagione allo Zenit, per poi trasferirsi in un altro club in estate", ha detto Semak a Match TV. Azmoun non è una punta classica, sa spaziare sul fronte offensivo partendo anche più largo e la sua duttilità potrebbe rivelarsi una risorsa per Massimiliano Allegri.