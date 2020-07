Zenit vince Coppa di Russia ma Ivanovic… rompe il trofeo durante la festa

Lo Zenit San Pietroburgo festeggia anche la Coppa di Russia. Dopo aver vinto il campionato, al club russo basta un gol di Dzyuba, per altro su rigore, per alzare al cielo un altro trofeo. Peccato, però, che la festa sia stata subito rovinata, solo in parte, da un piccolo incidente. Il capitano Ivanovic, infatti, si è lasciato scappare il premio che, cadendo a terra, si è rotto.

Zenit campione: Ivanovic rompe la Coppa

Le immagini della festa, e del misfatto, stanno facendo il giro del web. Nel pieno dei festeggiamenti, lo Zenit per “mano” del capitano Ivanovic, ha distrutto la Coppa di Russia appena vinta. Il club di San Pietroburgo ha battuto di misura il Khimki ma ha visto ben presto il trofeo… rovinarsi. Negli istanti immediatamente successivi alla premiazioni, il difensore ex Chelsea ha alzato al cielo il trofeo ma nel tentativo di rimetterlo in basso se l’è fatto scappare di mano. Risultato? Coppa rotta e risate generali, anche di imbarazzo. Nonostante tutto la festa è proseguita con tanto di calda accoglienza dei tifosi in aeroporto.

