Zidane a sorpresa: “Non sarò mai il Ferguson del Real Madrid. Non so quanto resterò qui”

Dalle voci di un possibile esonero in caso di eliminazione dalla Champions League del Real Madrid all’esaltazione per il passaggio del turno dopo la vittoria contro il Borussia M’Gladbach per 2-0 nelll’ultima gara del girone. In casa blancos si viaggia sulle montagne russe ed è per questa ragione che le dichiarazioni successive alla vittoria dei madrileni da parte di Zinedine Zidane fanno ancora più clamore.

Zidane: “Non sarò mai il Ferguson del Real Madrid”

Parlando alla stampa dopo il successo dei suoi, Zidane ha lasciato tutti a bocca aperta con alcune parole non certo al miele in vista del futuro: “Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid: questo è certo”, ha detto il tecnico blancos. “Adesso voglio solamente godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso ora. Sono molto felice adesso di esserci anche nei momenti più difficili. Sono questi i momenti più magici che ti regala spesso la vita. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po’”.

E ancora sulla sfida vinta: “Abbiamo letto molto bene la partita, perché il Gladbach è un avversario che può farti pagare e abbiamo giocato in modo spettacolare. Non dirò cosa ho detto ai giocatori, ma tutto il Real Madrid può essere orgoglioso di quello che ha fatto in campo”. Un successo che il Real è chiamato a replicare anche in Liga quando nel weekend si troverà ad affrontare i rivali dell’Atletico nel derby.