Zidane, addio alla panchina per un nuovo mestiere? Spunta un’ipotesi suggestiva

Secondo quanto riportato da 'France Bleu Provence', infatti, Zidane avrebbe dato la propria disponibilità per approdare all’ Olympique Marsiglia , la squadra della sua città natale, ma non come allenatore, bensì per indossare i panni di direttore generale , a patto che il club venga acquistato da un fondo o quantomeno un soggetto “fisico” dell’Arabia Saudita.

L’OM sta vivendo un momento molto delicato, con la proprietà facente capo a Frank McCourt nel mirino della tifoseria e in aperta rottura con la dirigenza, rappresentata dal presidente Pablo Longoria . Dopo le dimissioni di Marcelino e l’arrivo in panchina di Gattuso, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe diventato la prima scelta solo dopo il rifiuto dello stesso Zidane a ricoprire il ruolo di allenatore, si stanno moltiplicando le voci su un possibile passaggio di proprietà del club del Velódrome.

Gli arabi interessati ad acquistare il Marsiglia sarebbero pronti a garantire a Zidane un maxi-ingaggio per operare sul mercato. Per Zidane, che non ha mai giocato nell’Olympique, si tratterebbe di un clamoroso cambio di mansioni con l’obiettivo di diventare il primo a vincere come giocatore, come allenatore e come uomo-mercato.