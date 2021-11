Zidane al Manchester United, c’è un problema: la moglie di Zizou non vuole…

Il tecnico francese deve fare i conti con sua moglie...

Ancora rumors sulla panchina di Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United . La posizione del tecnico norvegese resta in bilico e ormai da diverse settimane pare che i Red Devils siano alla ricerca di un sostituto. In tal senso, il nome di Zinedine Zidane continua a farli largo anche se qualche intoppo starebbe bloccando il sì definitivo.

Secondo il Daily Record , la dirigenza dei Red Devils starebbe facendo di tutto per convincere Zinedine Zidane a rinunciare all'anno sabbatico dopo l'addio al Real Madrid e al sogno di allenare una Nazionale, magari quella francese dopo il Mondiale del 2022. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati colloqui positivi tra le parti nonostante in precedenza lo stesso Zizou pare avesse rifiutato una prima proposta.

Da quanto si apprende, la volontà del mister francese sarebbe cambiata ma resta un ostacolo non indifferente: sua moglie. Alla signora Veronique, infatti, non piace l'idea di vivere a Manchester e preferibbe che il marito si prendesse una pausa più lunga prima di tornare al lavoro di tutti i giorni. Un amico della coppia avrebbe confermato questa situazione di stallo. Insomma, se lo United vorrà avere Zidane come allenatore, dovrà prima convincere la sua compagna di vita...