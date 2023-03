Zidane al Psg? Anche Sarkozy prova a convincerlo

Dopo aver consigliato a Mbappé di rimanere al Psg la scorsa stagione, esattamente come fatto da Macron, Nicolas Sarkozy , presidente della Repubblica francese dal 2007 al 2012 e grande tifoso del club di Parigi, si sarebbe mosso per provare a convincere Zinedine Zidane ad accettare la panchina del club.

I rumors attorno al futuro incerto dell'attuale allenatore Galtier continuano ad essere parecchi. In tal senso il nome di Zizou sarebbe quello sognato anche dal presidente del Psg Al-Khelaifi. In questa ottica, come riporta Le10Sport che cita MediaFoot, l'ex presidente della Francia potrebbe far valere la sua fede e le sue doti di comunicatore proprio con Zidane convincendolo ad accettare la panchina della società parigina.

Staremo a vedere se effettivamente ci saranno passi in avanti in tal senso e se l'ex Real Madrid si rimetterà in gioco proprio in Francia dopo aver vinto tutto con il club Blancos in passato.