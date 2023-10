Zidane criptico sul futuro: “Vedremo più avanti”

L'ex allenatore del Real Madrid ha parlato del proprio futuro durante l'evento Pala Alpitour "Together. Black and White Show"

Non soltanto Antonio Conte (Qui le sue parole): presente all'evento "Together. Black and White Show", che celebra i 100 anni della presidenza Agnelli alla Juventus, anche Zinedine Zidane ha parlato del proprio futuro. Il francese, dopo il secondo addio al Real Madrid nel giugno del 2021, è ancora senza squadra.