Zidane e quell’incertezza nel dire sì al Psg: non vuole lavorare con Leonardo

Tra il Psg e il sì di Zidane c'è "l'ostacolo"... Leonardo

Redazione ITASportPress

Non si placano le voci relative alla panchina del Paris Saint-Germain dove la posizione di Mauricio Pochettino sembra essere in bilico non solo per alcuni risultati non convincenti ma anche per sua stessa volontà. Il nome di Zinedine Zidane rimane il primo tra quelli dei candidati per prendere il suo posto, eppure, ci sarebbe una problematica non da poco da risolvere.

Come riportato da Footmercato, infatti, sebbene l'ex Real Madrid sia, per ora, in pole position per prendere il posto dell'argentino, ci sarebbe un ostacolo difficile da superare per ottenere il suo sì. Zidane, infatti, non vorrebbe lavorare con Leonardo, attuale direttore sportivo dei parigini. Zizou preferirebbe avere una certa liberta di decisione in termini di scelte e di mercato, cosa che pare non essere possibile al 100% considerando l'esperienza attuale di Pochettino e quella passata con Tuchel.

Il tecnico francese starebbe tentennando nel dire sì al Psg proprio per questa ragione oltre per il fatto che preferirebbe prendere la squadra da inizio anno piuttosto che in corsa. Vedremo dunque quale sarà il futuro della panchina parigina e del mister.