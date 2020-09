Zidane è sicuro: “Non voglio parlare di cosa accade al Barcellona ma sono sicuro che combatteranno per vincere tutto”

La Liga è iniziata e il duello per il titolo potrebbe essere sempre quello: Real Madrid contro Barcellona, con l’Atletico Madrid come terza antagonista. A parlare della stagione appena iniziata è stato Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, con tanto di riferimento a quanto sta accadendo in casa blaugrana con le note vicende relative al caso Messi e alle parte illustri di Suarez, Rakitic e Vidal.

Zidane: “Barcellona lotterà per vincere tutto”

Come riporta AS, Zidane non ha voluto commentare nel dettaglio quanto sta accadendo in casa blaugrana. Dal cambio di allenatore alle tante cessioni illustri, l’ultima quella di Suarez all’Atletico Madrid. “”Sarò rispettoso del Barcellona. Non so cosa stia succedendo all’interno della squadra, quindi non voglio interferire. L’unica cosa che posso dire è che penso che ogni club abbia problemi e difficoltà. Il Barcellona, ​​in termini di squadra e di rosa, resta un club che lotterà per tutti i titoli. Non ho dubbi”.

Vedremo se le parole di Zidane troveranno riscontro con i risultati del campo. A Ronald Koeman il compito di provare a trovare la quadra e riportare il “nuovo” Barcellona a vincere…