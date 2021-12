Zidane e Wenger insieme al PSG

Svelato un retroscena di calciomercato

Secondo quanto riportato da Get French Football News, Arsene Wenger avrebbe potuto accettare l’incarico di direttore generale del Paris Saint-Germain, in caso di nomina da parte di Zinedine Zidane come tecnico del club francese. All'allenatore ex Real Madrid, non sarebbe dispiaciuto infatti lavorare a stretto contatto con Wenger ma i proprietari qatarioti del PSG avrebbero voluto in quel ruolo un dirigente più esperto. Per il momento Zidane rimane libero e senza panchina mentre Arsene Wenger continua a lavorare per la FIFA come responsabile dello sviluppo mondiale del calcio.