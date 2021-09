Zidane fa ancora il tifo per il… Real: “Che qualità e al Bernabeu…”

L'ex mister ha visto l'ultima gara dei blancos vinta 5-2 contro il Celta Vigo

Zinedine Zidane non dimentica la sua ex squadra. L'ex tecnico del Real Madrid ha detto la sua su Benzema e compagni dopo la sfida vinta 5-2 dalla squadra di Ancelotti contro il Celta Vigo in Liga. Si è trattato di una gara molto importante che ha segnato il ritorno al Santiago Bernabeu dei blancos.