Zidane, il futuro non sarà al Real Madrid: rapporti tesi con Florentino Perez

Quale futuro per il mister francese?

Si parla ancora del futuro di Zinedine Zidane che potrebbe tornare ad allenare un club dopo il rinnovo come CT della Nazionale francese da parte di Didier Deschamps. In tal senso RMC Sport ha fatto un bilancio riassuntivo con le varie ipotesi sottolineando come l'opzione Real Madrid sia presente ma piuttosto improbabile. Il motivo? I rapporti tra Zizou e il presidente Florentino Perez.