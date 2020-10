Zidane, la vittoria nel Clasico può non bastare: Real Madrid in contatto con Pochettino

Non si placano le voci sul futuro di Zinedine Zidane. Nonostante la vittoria del Clasico contro il Barcellona, l’allenatore del Real Madrid resta in bilico. Decisiva per il mister francese, potrebbe essere la prossima partita di Champions League contro il Borussia M’Gladbach.

Zidane in bilico: contatti con Pochettino

Come sostiene Onda Cero, la dirigenza del Real Madrid è stata in contatto con l’ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino per diverso tempo. Il manager argentino potrebbe sostituire Zidane in caso di mancata vittoria nel prossimo match di Coppa. Il Real Madrid, infatti, nonostante la vittoria nel Clasic, viene da un doppio k.o. contro il Cadice in campionato e lo Shakhtar Donetsk in Champions. Proprio la sconfitta nella massima competizione per club in Europa avrebbe infastidito la dirigenza.

Pochettino è, ad oggi, il candidato più credibile per prendere il posto di Zidane.