Zidane: “Maldini il giocatore più forte”

Zinedine Zidane ha rivelato l’avversario più forte che ha incontrato

Un Zinedine Zidane a 360° quello visto ospite del progetto Orange, che promuove lo sviluppo del calcio dilettantistico. I giovani calciatori del Castellane e Rodez hanno rivolto diverse domande all’ex tecnico del Real Madrid, di seguito le risposte più interessanti. A partire da una scelta che fece da bambino: “Mi piaceva anche judo. Dovevo scegliere ed a un certo punto ho scelto il cacio. Di professione, se non avessi scelto di essere un calciatore o di praticare judo, avrei fatto il fattorino. C’erano tanti negozi in quartiere e io li aiutavo”.

IL GIOCATORE PIÙ FORTE - “Segnare in finale di Champions League non capita spesso. Ho avuto la possibilità di fare gol con un tiro al volo di sinistro, sono stato molto felice di aver segnato in quella maniera. C’erano tanti giocatori forti, ma se devo dire chi era il più forte, dico Paolo Maldini, è stato difficile superarlo”.