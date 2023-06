Zidane: “Mbappé vincerà diversi Palloni d’Oro”

Protagonista del programma organizzato dall'emittente francese Telefoot , Zinedine Zidane ha parlato di Kylian Mbappé : "Quello che fa è incredibile, credo che vincerà un bel po' di Palloni d'Oro. È un qualcosa di clamoroso e lo fa per il suo club (Psg, ndr) e per la nazionale francese". L'ex allenatore del Real Madrid avrebbe potuto allenare il talento, sia un anno fa che quest'estate, ma ha rispedito al mittente la proposta del Psg. Chiariamoci, non vede l'ora di tornare ad allenare e per lui sarebbe un onore avere a disposizione un giocatore come Kylian. Lo conferma lui stesso: "Adoro Mbappé" , ma il discorso parigino ad oggi non gli quadra e Zinedine ha altri progetti.

Ma anche Mbappé nutre grande rispetto ed ammirazione per Zidane. L'attaccante non l'ha mai nascosto e reso noto più volte davanti ai microfoni: "Zidane è la Francia, non si può mancare di rispetto a una leggenda in questo modo". In ogni caso l'allenatore è stato spesso accostato al Real Madrid nelle scorse settimane, con Florentino Perez pronto ad ingaggiarlo come post Ancelotti (Pronto ad abbracciare l'avventura Brasile). Chissà che il prossimo anno i due - Zidane e Mbappé - non si incontrino proprio a Madrid?