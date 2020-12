Zidane salva la panchina e Pochettino è stanco di aspettare il Real Madrid: adesso c’è un’altra squadra

Zinedine Zidane alla fine è riuscito a portare il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League. E per come si erano messe le cose dopo i ko con lo Shakhtar non è stato semplice passare per primi nel girone dopo aver rischiato la clamorosa eliminazione. Il francese ha salvato la panchina allontanando l’ombra lunga di Mauricio Pochettino che la dirigenza madrilena aveva messo in allarme in caso di eliminazione dalla competizione che è di casa per il Real Madrid.

Il grande lavoro di Pochettino al Tottenham Hotspur non è passato inosservato ai top club ma dopo un anno ancora non riesce a trovare un lavoro. Ma non può nascondere che è già stufo, ed è ansioso di trovare una nuova sfida e la verità è che aspettava la chiamata già dal Real Madrid se avesse fallito la qualificazione agli ottavi di finale. Ma Pochettino attendeva anche una telefonata da diversi club, compreso il Barça.

Tuttavia, la sua opzione preferita è il Santiago Bernabéu, come ha ammesso in diverse occasioni. Ed era disposto ad aspettare qualunque cosa fosse necessaria, come ha fatto, ma la sua pazienza ha raggiunto i suoi limiti specie dopo aver visto come “Zizou” ha di nuovo guadagnato credito. In questo momento, come riporta Don Balon, l’opzione che sale di quota maggiormente per l’argentino è il Manchester United, dal momento che Ole Gunnar Solksjaer è praticamente out dopo l’uscita di scena dalla Champions League.