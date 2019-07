Zidane: “Simeone è meglio come allenatore che come giocatore”

Prende le difese di Diego Simeone come allenatore dell’Atletico Madrid il “cugino” del Real Madrid Zinedine Zidane. Fra meno di una settimana le due compagini della capitale spagnola si sfideranno nella International Champions Cup e, in una intervista riportata dal Mundo Deportivo, il francese ha speso parole di elogio nei confronti dell’argentino: “Già da giocatore era uno dei più importanti della sua squadra, ma come allenatore secondo me è ancora meglio: lavora e gestisce tutto molto bene, ha moltissimo carattere e voglia di fare le cose nel migliore dei modi”. Sulla sfida, sempre molto sentita anche se si giocherà molto lontano dalla Spagna, per la precisione a New York (nella notte fra il 26 e il 27 giugno, ora italiana): “Per i fan sarà una partita speciale, ma anche per i due club, perché entrambi vogliamo dare un’ottima immagine del calcio della capitale spagnola”.