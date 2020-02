Zidane smorza le polemiche: “Nessun problema con Bale”

E’ un Zidane soddisfatto quello che ha parlato ai microfoni dopo la convincente vittoria contro l’Osasuna per 1-4. L’allenatore dei blancos durante l’intervista ha voluto chiarire una volta per tutte la questione legata a Gareth Bale e ai presunti problemi con il tecnico francese: “Il problema è che vogliono per forza che tra noi ci sia attrito. La realtà è che di problemi non ce ne sono. E’ un giocatore importantissimo, lo ha sempre dimostrato. Non ha giocato le ultime tre partite, ma durante i 70 minuti ha giocato davvero bene”.

OTTIMA PARTITA – L’allenatore poi si è concentrato sull’analisi del match: “Siamo contenti. Non era facile contro questo avversario e in questo campo. Ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita, ma alla fine siamo stati bravi a portarla a casa”.

Con la vittoria sull’Osasuna il Real Madrid sale a quota 52 punti in classifica.