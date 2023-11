Zimbabwe, l’ex portiere George Chigova è morto a 32 anni

Un nuovo lutto nel mondo del calcio: è morto a 32 anni George Chigova, ex portiere dello Zimbabwe. Il classe 1991 è crollato al suolo mentre era nella sua casa. Nonostante i primi soccorsi, non c'è stato nulla da fare. George Chigowa aveva già avuto problemi cardiaci in passato: mentre si allenava con lo SuperSport United, nonostante non fosse tesserato con la sua ex squadra, aveva accusato problemi collassando durante un allenamento.