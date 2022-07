Zinchenko e l’ultimo allenamento al Manchester City: “Triste sapere che sarei andato via”

Uno dei trasferimenti più importanti avvenuti in Premier League è stato indubbiamente il passaggio di Oleksandr Zinchenko dal Manchester City all'Arsenal . Il calciatore ucraino ha lasciato i Citizens trasferendosi ai Gunners e nonostante l'entuasiamo per la nuova avventura, sono state diverse le emozioni di tristezza vissute nelle ore che ne hanno preceduto il trasgerimento ufficiale.

TRISTE - "Per me questa è la prima esperienza di questo tipo, ovvero quando ti alleni con una squadra e sai che non giocherai più per loro", ha detto Zinchenko. "Ad essere onesti, è stato molto difficile allenarsi. Ho capito che molto probabilmente sarei andato all'Arsenal. Emotivamente è stato difficile. Ho capito che avrei lasciato il Manchester City, con tutti i miei ricordi e le mie emozioni. È stato molto triste. Ma allo stesso tempo, ero entusiasta di questa nuova sfida: il trasferimento all'Arsenal. Non vedevo l'ora di entrare a far parte della nuova squadra".