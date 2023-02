Ziyech al Psg salta per colpa del Chelsea: contratti sbagliati per 3 volte

Caos tra Psg e Chelsea per la cessione di Ziyech al club francese.

Come ogni anno, il calciomercato regala situazione incredibili e caos sull'invio o deposito dei vari contratti. Anche la sessione invernale di trattative non è stata da meno e ha visto protagoniste Chelsea e Psg e il giocatore Hakim Ziyech .

Proprio il Paris Saint-Germain stava acquistando il marocchino. Tutto sembrava ormai fatto ma qualcosa è andato storto. Come spiegato da RMC Sport, infatti, il club di Londra avrebbe inviato per ben tre volte i documenti errati alla formazione francese, facendo ritardare l'operazione fino a superare il limite consentito per la presentazione delle carte.