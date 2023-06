Ziyech, colpo di scena: non passa le visite mediche con l’Al Nassr

Problemi per il trasferimento del marocchino che doveva lasciare il Chelsea per il club arabo.

Per il giocatore sarebbe una beffa dato che l’ex Ajax già era stato in procinto di cambiare squadra a gennaio, ma pure in quel caso il prestito al Paris Saint-Germain non era andato a buon fine. In quella circostanza, il traserimento saltò a causa di un ritardo nella trasmissione dei documenti.