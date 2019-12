Ziyech gli regala la maglia, ma lui… la vende su Ebay

Incredibile episodio che vede protagonista un tifoso dell’Ajax e Hakim Ziyech. Il giovane fan aveva ricevuto la maglia del calciatore in dono dopo la gara di Champions League degli olandesi contro il Lille ma poi…

IN VENDITA – Un bel gesto quello del calciatore dell’Ajax,che, però, ha avuto una particolare conseguenza. Infatti, a pochi giorni di distanza, su Ebay, ecco che la maglia risulta essere stata messa in vendita. “La maglia è rimasta esattamente com’era”, appariva scritto nell’annuncio. Annuncio che è poi stato cancellato, ma riproposto ad una cifra diversa. Pare non esserci dubbio sull’originalità della maglia viste le toppe della Champions League sulle maniche e macchie di fango lungo un fianco.