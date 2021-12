Ziyech non convocato per Coppa d’Africa, CT Marocco: “Non permetto a nessuno di rovinare equilibrio”

Il calciatore del Chelsea non convocato dalla Nazionale per la Coppa d'Africa

Redazione ITASportPress

Hakim Ziyech non prenderà parte alla Coppa d'Africa con il Marocco. La decisione ufficiale è arrivata nelle scorse ore, quando il commissario tecnico della Nazionale Vahid Halilhodzic ha diramato la lista dei convocati. Il talento del Chelsea ed ex Ajax non figura nell'elenco dove, invece, ci sono personaggi come l'ex Inter Hakimi o il centrocampista della Fiorentina Amrabat. Ma il caso del calciatore Blues è davvero eclatante e il tutto è dovuto, quasi certamente, ad un recente comportamento del classe 1993.

Infatti, la mancata convocazione per il torneo africano è dovuta ad un precedente che aveva scosso tutto l'ambiente della Nazionale. In occasione di una gara estiva del Marocco, l'ex Ajax si era rifiutato di entrare in campo a gara iniziata per un presunto problema fisico. Un gesto che, evidentemente, il CT si è legato al dito e che non ha ancora perdonato.

Da qui anche le sue parole in conferenza stampa per spiegare l'esclusione di Ziyech: "Gli equilibri del gruppo sono fragili, per due anni abbiamo fatto bene con questi giocatori e non permetterò a nessuno di rovinare tutto. La nazionale è sacra".