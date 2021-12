Ziyech, nostalgia canaglia: “Spero un giorno di tornare all’Ajax…”

Il calciatore vorrebbe far ritorno in Olanda

Il calciatore marocchino dei Blues che non sta trovando troppo spazio nelle gerarchie del club di Londra, si è raccontato a 360° ammettendo di fare più di un pensierino per le prossime finestre di mercato, magari già da quella prossima di gennaio: "Mi piacerebbe tornare all'Ajax sì. Mi sono divertito moltissimo lì. È un posto in cui mi sono sentito a casa e se un giorno ci sarà la possibilità... Beh, se dipenderà da me, ci sarà sicuramente". E ancora: "Ripeto, non dipende da me, lo lascio a loro. Cerco solo di godermi ogni giorno ora e fare le mie cose. Cosa porterà il futuro, lo vedremo quando sarà. Come ho detto, spero che un giorno possa realizzarsi il mio ritorno ma non dipenderà solo da me", ha detto Ziyech.