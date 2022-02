Zouma nel caos: calci e schiaffi al suo gatto. Poi le scuse

Il difensore sotto accusa dopo aver colpito ripetutamente il suo animale domestico

Sono state ore davvero di polemica per Kurt Zouma, attuale difensore del West Ham. Il centrale è diventato virale sul web e in terra inglese a causa di un filmato in cui prende a calci e a schiaffi il suo gatto. Il Sun ha pubblicato un video in cui il giocatore sembra molto arrabbiato nei confronti dell'animale e oltre a spostarlo in malo modo con un netto colpo col piede sinistro, lo colpisce anche con una manata.