Zouma, ora anche la sfortuna: dopo caos gatti arriva il pesante infortunio

Stagione a rischio per il difensore

Redazione ITASportPress

Non è certo il miglior finale di stagione possibile per Kurt Zouma, difensore centrale del West Ham. Dopo il caos generato da un suo comportamento sbagliato ai danni dei propri gatti, il giocatore deve ora fare i conti con i problemi del campo ed in particolare con un infortunio che potrebbe aver messo fine alla sua annata.

Il calciatore, che bene aveva fatto in questa stagione con gli Hammers, si è fatto male alla caviglia contro il Brentford e oltre a saltare la gara di ritorno con il Lione in Europa League potrebbe dover stare fermo per il resto delle sfide in programma.

Il timore è stato palesato anche dal mister del West Ham, David Moyes, come riportato dal Sun: "Stiamo ancora facendo controllare e valutare completamente Kurt, quindi non posso dare una risposta su quanto starà fuori. Quello che posso dire è che non ci sarà col Lione. È davvero un duro colpo quando perdi qualcuno come lui che è un nazionale francese e un vincitore della Coppa del Mondo. Succede nel calcio - ti infortuni nel corso della carriera - e purtroppo Kurt ha una distorsione alla caviglia".