Zouma punito dopo violenza sul gatto: servizi sociali e 5 anni senza animali domestici

Il calciatore è stato punito dalla giustizia

A febbraio il video dello scandalo con la violenza nei confronti del gatto . Ora Kurt Zouma paga le conseguenze del calcio verso il felino e di alcuni altri colpi sferrati al povero animale. Come riportato da Sky Sports News, infatti, il calciatore del West Ham , ritenutosi colpevole per i capi d'accusa, è stato punito dalla giustizia.

Per il giocatore 180 ore di servizi sociali in comunità, ma anche l'impossibilità di tenere gatti in casa per i prossimi 5 anni.