Zouma, tifosi non perdonano violenza sul gatto: cori e buu durante gara col Watford

Il difensore contestato dopo il video choc in cui prende a calci e schiaffi il suo animale domestico

Kurt Zouma ancora nella bufera dopo il filmato circolato in rete nel quale prende a calci e schiaffi il suo gatto. Nelle scorse ore, il Sun aveva pubblicato un video nel quale si vedeva il giocatore del West Ham prendersela in malo modo col suo animale domestico trattandolo decisamente male e in modo violento. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che, inevitabilmente, hanno generato diverse reazioni.