101 volte Cristiano Ronaldo: arrivano anche i complimenti di… Pelé

100 e poi 101. Cristiano Ronaldo non si ferma più e con il suo Portogallo realizza una doppietta che lo conferma nell’Olimpo dei marcatori a livello internazionale. Nella sfida contro la Svezia, il portoghese ha toccato e poi superato la tripla cifra in merito alle marcature con la maglia dei lusitani. Due reti che sono state celebrate da tutti, anche da… Pelé.

Cristiano Ronaldo fa 101: il messaggio di Pelé

La doppietta da record di Cristiano Ronaldo, come detto, ha ricevuto anche l’importante messaggio dell’ex campione brasiliano Pelé. Attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, O Rey ha voluto rendere omaggio al campione portoghese: “Pensavo che avremmo festeggiato quota 100, invece siamo a 101. Congratulazioni Cristiano per come raggiungi questi altissimi traguardi ogni giorno”, ha scritto l’ex 10 del Brasile.

I complimenti di Pelé a CR7 non sono una novità. Infatti il brasiliano aveva già espresso la propria ammirazione per lui al momento della vittoria del recente scudetto con la Juventus. Insomma, un campione che omaggia un altro campione. Anche questo fa parte dello spettacolo del calcio…

