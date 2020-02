200 ore per avere Cristiano Ronaldo… di cioccolato: ecco l’opera d’arte di un artista portoghese

187 centimetri di cioccolato. Cristiano Ronaldo diventa una statua decisamente molto dolce… In Svizzera, un artista ha creato un Cristiano Ronaldo da gustare.

Come mostrano le immagini pubblicate da Sky, Jorge Cardoso, maestro del cioccolato, ha dedicato la sua ultima opera all’asso portoghese della Juventus. Una statua altra 1,87 metri che parteciperà al Carnevale di Ovar, il paese di origine dell’autore. L’opera era già esposta dal 5 febbraio a Giviez, in Svizzera, luogo in cui l’artista lavora ma successivamente verrà portata al Museo a Madeira. Per realizzare l’opera di Cristiano Ronaldo ci sono volute 200 ore di lavoro.