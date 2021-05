22 maggio, Mourinho non dimentica il Triplete con l’Inter: il messaggio social

Lo Special One ricorda i bei tempi con i nerazzurri

A distanza di tanti anni da quella incredibile prova, ecco lo Special One ricordare il momento della vittoria. Il portoghese, che si appresta a tornare in Italia per guidare la Roma a partire dalla prossima stagione, resta fedelissimo cuore nerazzurro e non poteva non dedicare un pensiero a quella vittoria. Sui social, precisamente attraverso il proprio account Instagram, il tecnico ha festeggiato l'undicesimo anniversario della vittoria della Champions League e del Triplete: "Stadio Santiago Bernabeu. 22 maggio 2010. Una fantastica notte di amicizia e felicità a Madrid. (E un altro pallone per la collezione di mio figlio)". Le parole di Mourinho con tanto di foto che lo ritrae con Massimo Moratti, all'epoca presidente nerazzurro.