28 maggio 2017, l’addio al calcio di Totti: “Un giorno che non dimenticherò mai”

L'ex numero 10 ricorda il momento dell'addio

In un Olimpico pieno di tifosi, Er Pupone salutava con la voce spezzata dall'emozione il suo pubblico. I suoi tifosi, la sua città. Oggi, a distanza di 4 anni da quel giorno, il pensiero torna a quei momenti e sui social non poteva mancare un pensiero speciale: "Oggi per me è un giorno che non dimenticherò mai...come non dimenticherò mai i 25 anni passati insieme 28-05-2017!!!", ha scritto Totti con tanto di immagine che lo ritrae col numero 10 e il Colosseo sullo sfondo.