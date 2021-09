48 giornate di squalifica per Arsanukaev dopo testata volontaria ad avversario

Gesto folle del calciatore russo, poi licenziato dal suo club in Austria

Come racconta Bild, il giocatore in forza al Viktoria 62 Bregenz, squadra di nona serie austriaca, ha ricevuto una squalifica esemplare di ben 48 giornate per aver rifilato una testata completamente gratuita a un avversario. Nel corso della gara contro il SPG Göfis/Satteins disputata lo scorso 11 settembre, Arsanukaev era stato espulso con un doppio giallo. Furioso per la decisione arbitrale, il calciatore avrebbe detto: "Ora vi mostro cosa è punibile col rosso". Dopo queste affermazioni ecco il colpo proibito al rivale più vicino.