500 mila euro spesi in ristorante, Haaland non ci sta: “Fake news”

L'attaccante sembrava aver speso 500 mila euro in 6 ore ma ha smentito la notizia

Nelle scorse ore, il media greco Sportime aveva riportato la notizia secondo cui Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, avesse speso in un ristorante 500 mila euro. Una cifra altissima per un pasto in compagnia di amici e per 5-6 ore di permanenza nel locale. Inoltre, sembrava che il bomber norvegese avesse anche lasciato una lauta mancia di 30 mila euro a conclusione della giornata.