777 Partners acquista il Vasco da Gama

L'annuncio dei proprietari del Genoa che avranno 90 giorni di tempo per formalizzare l'investimento da 700 milioni di real brasiliani, circa 121 milioni di euro

ANNUNCIO - "Vasco da Gama e 777 Partners annunciano di aver firmato un accordo d'intesa per l'investimento nel Vasco da Gama. La proposta non vincolante della società nordamericana prevede un investimento di 700 milioni di reias in cambio di una partecipazione del 70% nella società da costituire Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol ("Vasco SAF"). Con il debito di 700 milioni di R$ di cui si farà carico Vasco SAF, l'offerta ammonta a 1,7 miliardi di R$, rendendo questa la più grande transazione nella storia del calcio brasiliano".

PAROLE - "Siamo orgogliosi di avere l'opportunità di unirci all'incredibile Vasco da Gama: nutriamo un immenso rispetto per la storia piena di successi del Vasco. Non vediamo l'ora di investire in una città ricca di talenti, in un Paese che vive e respira calcio, proprio come noi", le parole di Josh Wander, co-fondatore di 777 Partners.