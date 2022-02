777 Partners: dopo Genoa e Vasco da Gama anche il Red Star Football Club

Il gruppo che ha acquisito il Genoa pronto a sbarcare anche in Francia

Redazione ITASportPress

Non solo Genoa e Vasco da Gama per il quale nelle scorse ore è stato trovato un accordo, per ora non vincolante, per l'acquisizione del 70%. Il mondo di 777 Partners si espande anche in altri Paesi. Dopo l'Italia e il Brasile - ricordando anche una partecipazione nel Siviglia -, ecco spuntare un club francese.

Come spiegato da Il Secolo XIX, infatti, la holding americana potrebbe non fermarsi qui. Il fondo USA, secondo rumors che circolano in ambiti finanziari, starebbe puntando anche il Red Star Football Club di Parigi, società che attualmente milita nella terza serie francese. Un'operazione che, se verrà condotta in porto, darebbe ulteriore slancio al progetto di creare una rete di squadre storiche per rilanciarle ad alti livelli.

Ma non solo. Il quotidiano molto vicino alle vicende dell'ambiente genoano ha spiegato come 777 Partners abbia da poco ordinato 68 Boeing per lanciare due compagnie aeree low cost in Canada e Australia. Insomma, una serie di investimenti tra calcio e altri business a conferma della forza del gruppo.