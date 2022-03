777 Partners ha acquistato lo Standard Liegi

I proprietari del Genoa si espandono

777 Partners non fermano i loro investimenti. Il gruppo di imprenditori che ha acquistato di recente il Genoa è diventato ufficialmente nuovo proprietario anche dello Standard Liegi . Dopo il Grifone e il Vasco da Gama, col quale è stato chiuso un accordo di acquisto, la holding americana fa suo anche il club belga al 100%. A comunicarlo ufficialmente è stata direttamente la società di Liegi e pure il club italiano che sui social ha condiviso la nota della società "amica".

Come già avvenuto per le altre acquisizioni, il passaggio formale di proprietà avverrà nelle prossime settimane. Tra le motivazioni che hanno spinto la holding a comprare lo Standard Liegi, la lunga storia della società calcistica fondata nel 1898, i dieci campionati vinti e la capacità di aver sviluppato nel tempo un settore giovanile di alto profilo. Nelle parole pubblicate sul sito ufficiale, viene anche reso noto che entro la fine di aprile verrà effettuata una conferenza stampa nella quale 777 Partners esporrà i suoi piani strategici per il futuro.