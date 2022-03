8 marzo festa donna: la FIGC aderisce alla campagna promossa dalla RAI

L’8 marzo, con l'obiettivo di sensibilizzare gli utenti sull’importanza della parità di genere, il servizio pubblico schiererà numerosi dei suoi volti più conosciuti. Tra loro anche alcuni rappresentanti delle Nazionali Femminile e Maschile

La FIGC ha aderito, con i rappresentanti delle Nazionali Femminile e Maschile, alla campagna promossa dalla RAI in occasione della Giornata Internazionale della Donna "Uguali e Insieme": l’8 marzo, con l'obiettivo di sensibilizzare gli utenti sull’importanza di raggiungere questo traguardo di civiltà, il servizio pubblico schiererà numerosi dei suoi volti più conosciuti. L’iniziativa prevede uno spot per tv e radio, ampio spazio al tema dell’eguaglianza nella programmazione della giornata, messaggi sui social network con immagini di personaggi che hanno ruoli di rilievo in trasmissioni della Rai e altrove, tra i quali per la FIGC il Ct della Nazionale Roberto Mancini, il capodelegazione Gianluca Vialli e alcune delle calciatrici della Nazionale Femminile.